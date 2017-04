Si-a dat foc pentru a castiga o competitie si un premiu de 350 de dolari. Gestul extrem facut de un sportiv rus - VIDEO/FOTO

Datorita acestui gest saritorul a fost poreclit Ingerul in flacari. Competitia la care a participat presupunea ca sportivii sa realizeze cea mai eficienta saritura pe schiuri, dupa care sa aterizeze intr-o pisina cu apa aproape inghetata, relateaza The Siberian Times.

Baiatul si-a ales un costum alb pe care l-a accesorizat cu aripi din pene. A turnat pe el un lichid inflamabil, si-a dat foc, dupa care a inceput coborarea. Flacarile au ajuns sa fie atat de puternice incat cu greu s-au stins chiar si in momentul in care a intrat in apa.

Din aceasta cauza sportivul a suferit arsuri de gradul doi, dupa ce costumul a ars aproape in totalitate, dar macar a iesit pe primul loc si a castigat premiul de 20.000 de ruble, adica vreo 348 de dolari.

Conditiile meteo au fost extrem de vitrege, cu vant puternic si temperaturi de minus 19 grade. "A trebuit sa spargem in mod constant gheata din piscina, atat de frig era. Am avut un participant la competitii extreme din Sankt Petersburg care ne-a spus ca a fost cea mai dificila cursa la care a participat in ultimii 10 ani." a povestit unul dintre organizatori.