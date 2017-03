Inainte de-a isi pune planul la cale, Andrew a cautat pe Google mai multe modalitati de-a comite o crima si a cumparat doua arme albe.

Camerele de supraveghere au surprins momentul in care tanarul a mers in centrul comercial in care se aflau cei doi si i-a injunghiat mortal.

Andrew a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare.