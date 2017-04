Si-a ucis sotul tragandu-l cu calul prin zapada. Pedeapsa primita de o rusoaica si amantul ei

Executia barbara s-a produs in satul Burundukovo din regiunea Novosibirsk, chiar in noaptea Revelionului din 2015, dar faptele au ajuns in atentia presei abia acum, cand cele doua persoane gasite vinovate au facut apel, relateaza The Siberian Times.

Olesya Kologrivaya, o femeie in varsta de 30 de ani, a legat un lant de gatul sotului ei, iar celalalt capat l-a prins de un cal. Apoi a calarit animalul circa 500 de metri prin zapada, pana ce barbatul si-a dat duhul.

Amantul ei pe nume Maxim Zavoiskin, cu doi ani mai mic decat ea, a primit ordine sa se descotoroseasca de cadavru. Tanarul a mai calarit inca un kilometru, dupa care a lasat trupul neinsufletit pe marginea drumului. Maxim lucreaza ca agent de paza, este si el casatorit si are un copil mic.

Noua ani si jumatate de inchisoare a primit Olesya pentru fapta sa, iar complicele sau s-a ales doar cu o amenda de 45.000 de ruble, adica echivalentul a 800 de dolari.