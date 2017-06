Suma enorma cu care s-a vandut un inel luat cu 10 lire din talcioc. Proprietara nu a stiut 25 de ani ca are un diamant urias

Un inel cu diamant cumparat cu 10 lire sterline de la un targ de vechituri s-a vandut la licitatie la Sotheby's Londra cu 657.000 de lire sterline, potrivit The Guardian. Diamantul, numit ”Tenner”, de 26,27 carate, in forma de perna, s-a vandut la Sotheby's Londra peste asteptari. Bijuteria a fost cumparata in 1980 de la un targ de vechituri.

”Tenner” a fost taiat in secolul 19, insa povestea si felul in care a ajuns la targ sunt necunoscute. Proprietara si-a asumat ca este o bijuterie decorativa si nu avea nicio ideea despre valoarea ei. Recent, Gemological Institute of America (GIA) a constatat ca este vorba despre un diamant autentic.

O alta piesa care s-a vandut la Sotheby's a fost o brosa cu diamant Cartier, purtata de Margaret Thatcher in mai multe ocazii, inclusiv in ziua in care si-a prezentat demisia Reginei din functia de prim-ministru.

Cu un design geometric, brosa a atras interesul cumparatorilor si a ajuns sa se vanda in final cu 81.250 de lire sterline. Valoarea finala fusese estimata intre 25.000 si 35.000 de lire sterline.

Sumele adunate in urma acestei licitatii vor fi donate fondului Endeavour, o asociatie care sprijina ranitii si militarii bolnavi si femeile.