Tanara din SUA, gasita moarta in piscina unui hotel din Mexic. Fratele ei sustine ca a fost drogata

Dupa ce au terminat cu examenele, cei doi frati au mers sa sarbatoreasca in statiunea de lux Paraiso del Mar, aflata in Sudul Mexicului.

In timp ce se aflau la bar, un grup de clienti le-a oferit un pahar de "Jagerbomb", iar Austin povesteste ca la scurt timp dupa ce l-au baut, si-au pierdut cunostinta.

Cateva ore mai tarziu, Austin s-a trezit intr-o ambulanta, iar sora lui a fost gasita inecata in piscina hotelului. Tanarul suspecteaza ca Abbey a murit din cauza ca i-au fost puse droguri in bautura.

"Sunt la facultate de 5 ani, am avut destule petreceri in care am consumat alcool. In niciun caz, beat fiind, nu m-as fi dus sa ma culc intr-o piscina. Am fost pacaliti si suntem victimele unei persoane bolnave care drogheaza oameni", a declarat Austin.

Familia lui Abbey este convinsa ca moartea tinerei nu a fost un accident si a angajat o firma de avocati care sa investigheze cazul.