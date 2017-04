"Uitati-va la mine. Asta nu e iubire". Mesajul transmis de victima unui atac cu acid catre autoritatile italiene - FOTO

Barbatul i-a aruncat acid in fata, distrugandu-i tinerei de 28 de ani intregul chip. Mai mult, Gessica aproape ca si-a pierdut vederea la unul din ochi.

"A ales acea zi intentionat, stia ca este data la care comemoram cei 6 ani de la moartea fratelui meu", a povestit tanara.

Fostul iubit a negat faptul ca el ar fi fost autorul, cu toate astea, insa, el se afla in prezent in custodia politiei, pana la terminarea procesului.

La prima infatisare la tribunal, Gessica si-a aratat chipul distrus pentru ca si-a dorit sa transmita un mesaj: "Vreau ca lumea intreaga sa vada ce mi-a facut. Asta nu este iubire".

Gessica este nevoita sa astepte un an de zile pentru o prima operatie de reconstructie. Intre timp, ea trebuie sa urmeze un tratament cu multe medicamente si creme.

Barbatul risca sa isi petreaca urmatorii 12 ani la inchisoare.

Gessica a fost una dintre finalistele Miss Italia si avea o cariera in televiziune in momentul in care a fost atacata. Ea isi doreste in prezent sa atraga atentia autoritatilor italiene ca accesul la substante periculoase este mult prea usor si ca astfel de cazuri se pot repeta oricand.