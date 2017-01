Un adolescent a vrut sa salveze un labrador care parea ratacit. Ce surpriza a avut cand i-a citit mesajul de pe medalion

Tyler Wilson, in varsta de 19 ani, a observat ca un Labrador se plimba singur pe langa o benzinarie, iar asta l-a pus pe ganduri, potrivit Mirror

Adolescentul a presupus ca animalul s-a pierdut. Deci, atunci cand cainele s-a apropiat, el s-a aplecat ca sa il ajute.

Totusi, americanul aflat la o benzinarie din Kentucky, a avut o surpriza placuta cand i-a citit inscriptia de pe medallion, pe care scria: “Numele meu este Dew. Nu m-am ratacit. Imi place sa hoinaresc. Spune-mi sa ma intorc acasa”.

Came up to me while I was pumping gas. Dew just likes to adventure pic.twitter.com/9C13t8WR4X

— Tyler Wilson (@502_Wilson) January 14, 2017

Tyler a spus: “Cand i-am vazut medalionul, amandoi ne-am uitat unul la celalalt si am stiut ca situatia era sub control. A fost dragut.”

Conform stapanilor lui Dew, el poarta un cip si este echipat cu GPS, deci oricat de departe ar ajunge, ei stiu in orice moment unde se afla.