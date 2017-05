Un american a pacalit zece femei ca vor juca in filme pentru adulti ca sa intretina relatii sexuale cu el. Pedeapsa primita

Mario Antoine, din Kansas City, si-a creat mai multe identitati fictive online si a pretins ca este manger, fotograf sau cameraman, conform The Independent

El a pretins ca lucreaza pentru companii imaginare din industria filmelor pentru adulti, precum “Playboy Asia” si le-a promis victimelor ca vor castiga zeci de mii de dolari pentru a juca in presupusule filme.

Procurorii au spus ca atunci cand victimele se plangeau ca nu erau platite, acesta le santaja prin intermediul pozele facute in timpul raportului sexual.

Se presupune ca Antoine i-a promis uneia dintre victime suma de 1000 de dolari per film. Cand femeia s-a plans, Antoine a amenintat-o ca va vinde imaginile indecente in care aparea, daca nu va intretine relatii sexuale cu el.

Barbatul le-a oferit mai multor femei, cel putin 10, o suma cuprinsa intre 550.000 si 1.5 milioane de dolari, potrivit Kansas City Star.

Antoine a pledat vinovat la acuzatia de inselaciune si a fost condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare. Americanul a mai fost obligat sa isi despagubeasca victimele.