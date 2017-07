Un american de culoare a facut un experiment intr-o baie publica. Ce a descoperit atunci cand a incercat sa se spele pe maini

Dispozitivul a fost amplasat intr-o baie publica din Atlanta, Statele Unite

Doi barbati, unul alb si altul de culoare, au surprins momentul in care incercau sa se spele pe maini. Celui alb, dispozitivul ii livra sapun, in timp pe cel de culoare il refuza.

Intreaga filmare a fost facuta pentru a demonstra faptul ca dispozitivele nu recunosc pielea inchisa la culoare.

"Am incercat toate dispozitivele care livreaza sapun lichid, poate chiar de 10 ori, insa nu au functionat. De fiecare data cand intru in baie, trebuie sa iau un prieten cu mine care sa-mi dea si mie sapun", marturiseste barbatul care a demarat experimentul.

Richard Whitney este reprezentantul unei companii in domeniu, care marturiseste ca dispozitivul de sapun, impreuna cu alte tehnologii, au probleme in detectarea pielii inchise.

"Dispensarul de sapun foloseste o tehnologie cu infrarosu, care trimite o lumina invizibila catre un LED, care reflecta lumina de pe mana inapoi in senzor", a declarat specialistul. "Motivul pentru care dispozitivul nu livreaza sapun este pentru ca in palma nu exista suficient de multa lumina, ceea ce inchide circuitul. Iar daca obiectul absoarbe lumina, atunci senzorul nu se va declansa niciodata deoarece nu are suficienta lumina", conchide specialistul.