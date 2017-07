Un angajat al Aeroportului din Nisa a agresat fizic un pasager care isi tinea in brate bebelusul. Ce l-a infuriat

Fotografia, care l-a surprins de angajatul aeroportului in timp ce se pregateste sa loveasca un pasager, care isi tinea in brate copilul de noua luni, a devenit viral pe internet.

De vina pentru intreaga situatie tensionata ar fi faptul ca aeronava, in care pasagerii urmau sa se imbarce, a inregistrat o intarziere de 13 ore, noteaza jurnalistii de la The Guardian.

"Barbatul cu bebelusul s-a dus sa vorbeasca cu francezul, iar acesta nu a vrut sa-i raspunda. El i-a zambit numai si l-a lovit peste fata", a declarat femeia care a facut fotografia pentru Radio5, noteaza The Guardian.

EasyJet employee hitting man holding baby after delay of over 14hours #easyJet #Telegraph #Dailymail #TheSun pic.twitter.com/3ZZChG0djB

"Oamenii erau suparati si se certau cu personalul EasyJet pentru ca nu primisera nicio informatie. Angajatul aeroportului radea si parca i se parea amuzant faptul ca oamenii erau suparati, dupa care l-a lovit pe barbatul care l-a intrebat de ce se comporta asa", a declarat un martor pentru jurnalistii de la Metro.

Imediat dupa incident, acelasi martor povesteste ca barbatul agresat a continuat sa fie calm, numai ca i-a dat copilul de numai 9 luni partenerei sale.

Reprezentantii companiei aeriene s-au declarat ingrijorati de acest incident, numai ca, spun ei, angajatul violent nu lucreaza pentru ei.

"EasyJet isi declara ingrijorarea fata de imaginea publicata si confirma ca persoana din fotografie nu este unul dintre angajatii companiei", sustine purtatorul de cuvant al EasyJet.

Cat despre intarziere zborului cu destinatia Nisa-Londra, reprezentantul companiei sustine ca a fost cauzata de "problemele tehnice ale aeronavei si ne-am vazut nevoiti sa inlocuim aeronava si personalul", adauga purtatorul de cuvant.