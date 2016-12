Un australian a murit dupa ce s-a luptat in sufragerie cu cel mai veninos sarpe din lume. Medicii nu au mai putut face nimic

Incidentul a avut loc chiar in sufrageria sa, au informat marti autoritati locale citate de AFP. Potrivit serviciilor de ambulanta din statul Queensland, nord-estul Australiei, David Pitt se afla in casa lui din Cairns cand a descoperit sarpele: un taipan (oxyuranus microlepidotus) de 1,5 metri, considerat unul dintre cei mai veninosi din lume. La fiecare muscatura, un sarpe adult injecteaza 110 mg de venin.

Barbatul a fost muscat de degetele de la picior cand a incercat sa loveasca sarpele cu o lopata. Medicii de pe ambulanta i-au efectuat un masaj cardiac si i-au administrat o doza de ser antivenin, inainte de a-l transporta in stare critica la un spital din Cairns.

Internat la terapie intensiva, David Pitt a decedat luni, a declarat AFP un purtator de cuvant al spitalului. Dintre cei 25 de serpi veninosi din lume, 20 traiesc in Australia. Totusi decesele cauzate de muscaturile serpilor veninosi sunt extrem de rare in aceasta tara.

Potrivit statisticilor, 3.000 de muscaturi sunt inregistrare anual in Australia, dintre care intre 300 si 500 necesita administrarea de ser antivenin.In medie, doar doua persoane mor anual in Australia in urma muscaturii unui sarpe veninos.