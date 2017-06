Un autobuz scapat de sub control a semanat panica pe strazile din Marea Britanie. Victima: "Sunt norocos pentru ca traiesc"

Simon Smith, in varsta de 53 de ani, traversa strada atunci cand de el s-a apropiat ameintator de mult un autobuz scapat de sub control.

Incidentul s-a petrecut pe strazile orasului Berkshire, Marea Britanie.

Din imagini se poate observa cum la un moment dat, autoturismul il prinde din urma si il chiar il loveste, din fericire barbatul a resusit sa se fereasca la timp.

Lovitura autobuzului il aduce pe Simon exact in dreptul magazinului de unde dorea sa-si faca cumparaturile. Dupa ce autobuzul se izbeste de cladire, Simon se ridica rapid de pe carosabil si se scutura de praf, dupa care intra linistit in magazin ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat.

In urma incidentului, Simon a suferit rani minore si a declarat ca e "norocos pentru ca e in viata", noteaza jurnalistii de la DailyMail.

"Am fost chemati pentru un accident care a avut loc intre un autobuz si un pieton pe strada Gun, sambata la 9:13. Zona a fost inchisa pentru aproximativ doua ore. Pana in prezent, nimeni nu a fost arestat", a declarat Thames Valley, Purtatorul de Cuvant al Politiei.

Reprezentantii companiei de transport in comun sustin ca au vazut imaginile din presa. "Am fost in mod evident socati de acest incident, darde imaginile distribuite de atat de multe ori. Din fericire, pietonul nu a suferit rani grave, la fel si pasagerii din microbuz. Incidentul a facut subiectul unei investigatii interne", sustine purtatorul de cuvant al companiei.