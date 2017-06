Un barbat a inmormantat un necunoscut, crezand ca este fiul sau. Ce s-a intamplat dupa 11 zile: "Salutare, tata!"

Pe 6 mai, trupul unui barbat a fost gasit in spatele unui magazin din Fountain Valley.

Frank Kerrigan, in varsta de 82 de ani, a fost sunat de la morga si i s-a spus ca este vorba de fiul sau, Frank M Kerrigan, de 57 de ani, care suferea de o boala mintala si care traia pe strazi.

Iar cand Kerrigan a intrebat daca trebuie sa isi identifice fiul, o angajata de la morga i-a spus ca identificarea s-a facut deja cu ajutorul amprentelor. "Cand cineva ma suna si imi spune ca fiul meu a murit si ca are amprentele lui, eu il cred. Daca nu ar fi fost identificat prin amprente as fi fost acolo intr-o clipita", a declarat Kerrigan, potrivit The Guardian.

Fiica sa, in varsta de 57 de ani, s-a dus la locul unde a fost gasit corpul respectiv si a lasat o fotografie cu fiul sau, o candela si cateva flori.

Pe 12 mai, familia a organizat o ceremonie funerara in valoare de 20.000 de dolari, la care au participat aproximativ 50 de oameni, veniti chiar si din Washington sau Las Vegas.

Trupul celui decedat a fost incinerat, insa, inainte de asta, indureratul Kerrigan s-a uitat la barbatul din sicriu si l-a mangaiat pe par, convins fiind ca este fiul sau. "Nu stiam cum o sa arate fiul meu cand va fi mort", a spus el.

Insa 11 zile mai tarziu Frank a fost sunat de un prieten, Bill. "Fiul tau traieste. Iar Bill l-a dat pe fiul meu la telefon, care a zis 'Salut, tata'."

Oficialii institutiei de medicina legala din Orange County au recunoscut ca au identificat gresit trupul celui decedat, care, de fapt, nu au folosit tehnologia recunoasterii amprentelor, ci s-au bazatc pe o fotografie mai veche dintr-un permis auto.

Iar dupa ce familia a anuntat ca fiul lor traieste, cei de la morga au folosit amprentele si au vazut ca, intr-adevar, acestea nu se potrivesc cu cel decedat.

Avocatul familiei Kerrigan este hotarat sa actioneze in instanta.