Un batran a acceptat sa fie ingropat de viu timp de 3 zile pentru o cauza nobila. Experienta macabra va fi transmisa live

Un fost dependent, Joh Edwards, a pus bazele unei organizatii de caritate numita Walking Free, avand scopul de a-i ajuta pe cei care vor sa se sinucida sau pe cei care sunt dependenti, conform Daily Mirror.

Barbatul spera ca prin acest gest va trage un semnal de alarma asupra depresiei.

El va transmite live intreaga experienta pe pagina lui de Facebook, unde le va oferi sfaturi celor care au nevoie. “Sunt un fost dependent si sunt “curat” de 25 de ani. Voi locui in sicriu timp de 3 zile.

Stiu ca e o decizie radicala, dar sunt contactat des de cei care vor sa se sinucida. Planul meu e sa vorbesc cu ei din mormant, inainte ca ei sa ajunga acolo, pentru a le arata ca mai exista speranta”.