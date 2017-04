Un britanic si-a ucis sotia cand a aflat cu cine este inselat. "L-am iubit mai mult decat pe tine"

Britanica Mandy Gallear a fost ucisa de sotul sau Stuart Gallear, chiar in dupa-amiaza cand acesta a aflat cu cine este inselat. Se presupune ca in ziua cu pricina ar fi fost vazuta intr-o casa noua insotita de noul sau iubit, noteaza Manchester Evening News.

Mandy Gallear avea 42 de ani si era contabil-sef al firmei pe care o detinea. Se pare ca femeia avea o aventura cu unul dintre prietenii sotului sau, Mark Prescott, inca din luna aprilie 2015.

Mady a fost injunghiata de trei ori in piept de sotul sau, dupa ce acesta ar fi aflat cu cine il insala.

Stuart a pledat vinovat si a fost acuzat de omor prin imprudenta.

Barbatul le-a povestit anchetatorilor ca si-a ucis sotia atunci cand aceasta i-a marturisit iubirea pentru Prescott. "L-am iubit pe el mai mult decat pe tine", au fost cuvintele care l-au determinat pe barbat s-o omoare.

Stuart le-a mai spus anchetatorilor ca relatia lor intampina probleme inca din anul 2009, de cand acesta a incercat sa emigreze in Canada. Totul s-a sfarsit spre dezamagirea barabatului care a intrat in depresie, a consumat alcool in exces si, in final, si-a indepartat sotia.

Amantul a confirmat fapul ca relatia lor a inceput in luna aprilie, dupa ce cu 12 luni inainte au inceput sa vorbeasca pe o retea de socializare. In plus, a spus ca relatia sa cu Mandy a progresat rapid.

Se pare ca Mandy i-ar fi spus sotului sau ca il insala insa nu i-a spus cu cine. Suspiciunea sa ca Stuard este amantul a fost confimata de abia in luna octombrie.

Barbatul a fost informat de catre fiul vitreg al amantului despre idila celor doi.