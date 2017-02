Un caine a salvat un baietel de doi ani, abandonat pe prispa casei de mama. Copilul a stat doua zile, la minus 12 grade

Totul s-a petrecut in satul Loktevsky din regiunea Altai, aflata in sudul Siberiei. Femeia si-a lasat copilul in zapada si a disparut. Cainele a pazit timp de doua zile baietelul de numai doi ani, incercand sa il fereasca de moarte. In acea zona temperatura medie este de minus 12 grade Celsius, relateaza The Siberian Times.

Hero dog keeps boy, 2, warm for two days in subzero porch after mother vanishes https://t.co/xFP64dlNmQ pic.twitter.com/nsQeoI09d2 — The Siberian Times (@siberian_times) 11 februarie 2017

Pruncul a fost gasit de vecini, care au catalogat animalul ca fiind un erou si un salvator. Baietelul se afla intr-o stare acuta de hipotermie si chiar si dupa mai bine de doua saptamani de la incident el se afla in spital. Mama s-a intors dupa patru zile de cand copilul a fost gasit, iar acum risca sa ajunga la inchisoare.