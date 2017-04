Un copil de cativa ani a cazut in spatiul dintre metrou si peron, intr-o statie din Sydney. Ce s-a intamplat cu acesta

Patania a avut loc la statia de metrou Cronulla si a fost surprinsa in totalitate de camerele de supraveghere. In imagini se vede cum bunicii si cei doi nepoti, un baietel si o fetita, vor sa urce in metrou, relateaza Daily Mail.

Prima care intra este bunica, apoi fetita, dar baietelul nu a apreciat bine distanta si a cazut cu totul in hau. Bunicul nu a realizat asta din prima, dar imediat dupa a iesit din metrou si i-a facut conductorului semne disperate pentru a nu pleca.

Povestea este una cu final fericit. Barbatul s-a aplecat si l-a ridicat pe copil, iar din imagini pare ca acesta nu a patit mai mult decat o sperietura zdravana si poate cateva julituri. Incidentul s-a produs in urma cu un an, dar imaginile au fost facute publice abia acum.