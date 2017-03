Atunci cand a desfacut punga, pe care platise 1.60 lire sterline, a constatat ca inauntru se afla o singura felie de cartof, relateaza Metro

Mama adolescentului a declarat: “Stiam ca punga va fi aproape goala, de aceea am filmat, dar am ramas socati sa vedem ca era doar un chips. Le-am trimis un email companiei producatoare, Waitrose, dar nu am primit niciun raspuns. ”.