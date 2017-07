Un judecator indian i-ar fi sugerat unui barbat sa isi vanda sotia, ca sa isi instaleze o toaleta. "Cat de saraci sunteti"

Se presupune ca magistratul Kanwal Tanuj, din districtul Bihar, ar fi facut aceasta afirmatie cand se afla la un eveniment care promova igienizarea pe plan national. Clean India Mission este o campanie a Guvernului indian, in scopul de curata orasele, conform The Independent

Se pare ca Tanuj si-a inceput discursul prin a le spune celor prezenti sa se supuna standardelor campaniei sanitare, pentru a le asigura demnitatea femeilor.

#WATCH Aurangabad's DM Kanwal Tanuj says, " go sell your wife" to a person while addressing a public gathering on cleanliness (22.07) #Bihar pic.twitter.com/kqkQpVdC1q