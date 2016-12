Un model a murit pe masa de operatie a unui chirurg estetician, in timpul unei liposuctii. Ce a uitat medicul

Melanie Montenegro a decedat in urma unui atac de cord puternic in timpul interventiei facute de dr. Felipe Layton. Modelul de 22 de ani, se programase din timp la clinica privata in care opera medicul, situata in sud-vestul Ecuadorului, relateaza Daily Mirror.

Potrivit autoritatilor, tanara a murit pe masa de operatie, iar medicul a abandonat-o acolo si a fugit. Edwin Montenegro, tatal fetei, a spus ca familia a fost anuntata despre deces printr-un apel telefonic al proprietarului clinicii.

Tatal tinerei a mai spus ca aceasta era alergica la un medicament folosit in timpul interventiei si nu stie daca echipa medicala a fost informata cu privire la acest aspect.

Melanie era o vedeta in plina ascensiune in tara ei. Politia face acum cercetari pentru a-l localiza pe medicul disparut.