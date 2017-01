Un motociclist a filmat cu camera de pe casca totul. Gestul facut de acest politist, care il poate costa locul de munca - VIDEO

Incidentul a fost surprins de camera instalata in casca. In imagini vedem cum cafeaua se prelinge pe viziera.

Motociclistul spune ca lichidul era fierbinte si ca gestul politistului nu are explicatie.

In Chicago, dar si in alte orase americane, in ultimii ani au aparut tensiuni intre politisti si motocliclistii, care depasessc limita de viteza si ii tachineaza pe agenti.

Politistul este anchetat de superiori.