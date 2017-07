Un om al strazii i-a oferit unui barbat incaltamintea sa, pentru ca acesta sa poata intra intr-un magazin. Recompensa primita

Jonathon Byles i-a oferit pantofii sai lui Akbar Badshah, in varsta de 36 de ani, deoarece a considerat ca "asa se face", noteaza jurnalistii de la Metro.

Lui Badshah nu i s-a permis intrarea intr-un magazin din Manchester intrucat acesta purta sandale. Refuzul angajatilor magazinului nu l-a descurajat pe barbat, care trebuia sa faca de urgenta cumparaturi pentru ziua sotiei sale.

Byles a decis sa-l ajute. "Nu este chiar atat de greu sa fii un om bun si mi-am aratat respectul fata de ceilalti. Nu m-a costat nimic", marturiseste omul strazii.

Se pare ca Byles primise recent perechea de pantofi prin intermediul unei fundatii caritabile. Initial, Byles a refuzat cele 10 lire oferite de barbatul pe care l-a ajutat, insa in cele din urma i-a acceptat.

Gestul sau a fost apreciat si de alti trecatori care i-au oferit bani pentru fapta sa.

Homeless man loaned stranger his shoes so he could get into upmarket restaurant https://t.co/l3KopoRWy1

— Metro (@MetroUK) July 16, 2017

Barbatul sustine ca a ajuns pe strazi dupa ce a ramas fara bani. El este din Noua Zeelanda si s-a aflat in Londra pentru doua saptamani de vacanta, numai ca la un moment dat i s-au furat documentele, iar el nu se mai poate intoarce in tara sa. In cele din urma a marturisit ca s-a indragostit de Manchester.

"Ma simt ca acasa pentru ca oamenii de aici sunt generosi", marturiseste acesta.