Un pasager beat, plin de sange pe haine, i-a terorizat pe pasagerii unui zbor - VIDEO

Scenele au avut loc intr-un avion cu destinatia Moscova - Antalya. Unul dintre pasagerii zborului, un cetatean rus, era plin de propriul lui sange pe haine atunci cand a urcat la bord.

Dezorientat din cauza alcoolului pe care il consumase, pasagerul a inceput sa impinga cu putere scaunul din fata sa, unde statea un copil.

Speriat copilul a fugit imediat in bratele mamei sale, insa nici atunci pasagerul nu s-a oprit din tipete.

In ciuda situatiei anormale de la bordul aeronavei, tanara nu si-a parasit locul, chiar daca trebuia sa stea langa pasagerul rus. Femeia a incercat sa-l ignore, uitandu-se pe geam, insa nu pare a fi foarte deranjata de intreaga situatie.

In plus, din declaratiile martorilor, se pare ca un membru al echipajului a incercat sa-l calmeze pe pasager, insa initiativa nu s-a soldat cu succes.

De abia in momentul in care aerononava a aterizat la destinatie, un echipaj de politie in astepta pe barbat chiar la iesirea din avion.