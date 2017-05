Un pastor african sustine ca are numarul de telefon al lui Dumnezeu. VIDEO Momentul in care "discuta" cu divinitatea pe mobil

Paul Sanyangore, un pastor din Harare, capitala statului Zimnbabwe, sustine ca are numarul de telefon al lui Dumnezeu si este dispus sa li-l dezvaluie credinciosilor. Sanyangore sustine ca a vorbit deja cu divinitatea la acest numar, insa mass-media a deformat ce s-a intamplat.

„Era chiar Cerul pe linie, am discutat direct cu Dumnezeu, dar ce s-a scris in presa e socant. Unii au afirmat ca schimb mesaje cu Dumnezeu pe WhatsApp, altii ca as avea selfie-uri cu El”, a declarat pentru Zimbabwe Today pastorul, care a respins categoric astfel de exagerari. El spune ca, in mod mincinos, o publicatie din Africa de Sud a si prezentat un numar de mobil spunand ca e al lui Dumnezeu – desi nu e.

Sanyangore a anuntat ca le va permite credinciosilor sa discute la telefon cu Dumnezeu iar dialogul va fi transmis in direct pe postul sau de televiziune. Imaginile postate pe Internet arata insa ca de fapt pastorul vorbeste la telefon fara sa ii lase si pe credinciosi sa comunice in direct cu divinitatea.

Sanyangore, unul dintre ce mai populari „profeti” din Zimbabwe, a mai fost in centrul unor controverse, dupa ce au aparut imagini trucate in care parea ca ar pasi si pe apa, ca Iisus, dar si unele reale ii indemna pe credinciosi sa bea apa din canalizare dupa ce o sfintise.