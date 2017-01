Un rapper a batut si violat timp de trei zile o tanara de 20 de ani. S-a inspirat dintr-un film in care jucase

Victima a ajuns cu masina la apartamentul barbatului si inca de la inceput ea a fost dezbracata si fortata sa manance. A doua zi, Courtney a inceput sa o loveasca, sa o umileasca, sa o ameninte cu moartea si chiar sa o puna sa isi sune mama pentru a-si lua adio de la ea, relateaza The Sun.

Atacatorul filmat abuzurile si violurile cu telefonul mobil. A batut-o pe fata cu un scaun, a biciuit-o cu cablul de la un incarcator de telefon mobil si a fortat-o sa-si tina mainile la spate in timp ce o lovea cu pumnul in fata si gat.

Si mai revoltator este ca barbatul a luat un fier incins si a inceput sa o arda pe victima pe tot corpul si pe fata, intocmai cum vazuse in filmul britanic The Intent, pelicula in care jucase.

In a treia zi de chin, fata a reusit sa fuga, in pielea goala, in strada. Dupa ea s-a luat si Courtney, care era de asemenea dezbracat. Omul a fost prins de politie, iar tanara a ajuns la spital, unde s-au constatat numeroase rani la nivelul fetei, o plaga produsa prin injunghiere, umarul dislocat si numeroase arsuri.

Dupa proces, la care a pledat vinovat, Courtney Hutchinson a fost condamnat la inchisoare pe viata.