Un rus a chemat ambulanta pentru bunica sa bolnava, dar s-a trezit cu dricul la poarta. Autoritatile ancheteaza "incurcatura"

O batrana de 92 de ani din Saratov si-a pierdut cunostinta si a lesinat in apartamentul sau, chiar sub ochii nepotului ei. Barbatul a sunat imediat la ambulanta, i-a spus operatoarei ce varsta are bunica sa si ce a patit si a asteptat sosirea paramedicilor.

Nu mica i-a fost mirarea cand, o ora mai tarziu, s-a trezit nu cu o masina de salvare, ci cu un dric in fata casei. Omul spune ca, in ultimele zile bunica sa a primit mai multe apeluri telefonice de la necunoscuti care s-au interesat de starea ei de sanatate. El banuieste ca ar exista o intelegere intre operatorii de la urgente si firma de pompe funebre, astfel incat aceasta sa aiba acces la informatii despre persoanele cu varste extrem de inaintate sau care sufera de boli grave.

Guvernatorul regiunii, Valerii Radaiev, a cerut demararea unei anchete si eventual, arestarea celor care au facut un “bacsis” cu antreprenorii de pompe funebre.