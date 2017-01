Un rus si-a gravat pe dinti chipurile lui Trump si Putin. Cat l-a costat acest capriciu pe barbatul excentric - FOTO

Barbatul, care a ales sa ramana anonim, l-a rugat pe stomalogul sau sa mai adauge cateva detalii la coroana sa din portelan, relateaza rt.com

Drept urmare, acum ii are desenati pe Putin si Trump pe dintii din partea superioara a maxilarului.

Forget gold teeth, Putin-Trump dental crowns is now a thing in Russia https://t.co/G4qkLqOuuc pic.twitter.com/Nhidyw285B

— RT (@RT_com) January 28, 2017

Conform dentistului, fiecare “portret” a costat 1000 de euro, acesta precizand ca vor rezista cel putin 40 de ani sau chiar toata viata. Cel care a primit implantul dentar a declarat: “Ii respect pe Putin si Trump”.