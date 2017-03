Un student din Romania a fost amendat dupa ce a vandut cartofi prajiti pe Facebook. Ce i-au confiscat politistii

Potrivit clujust.ro, tanarul a ajuns in vizorul oamenilor legii dupa ce a postat in 2015 un anunt pe Facebook prin care oferea cartofi prajiti la pretul de 2,5 lei portia. Politistii au descins in camera sa de camin si i-au conficat 10 pachete de tigari si o cutie de doua sticle de whisky, dandu-i in plus si o amenda de 500 de lei pentru ca ar fi incercat sa le comercializeze ilegal.

Studentul le-a explicat agentilor ca tigarile si bautura, ca si o cutie de bomboane, sunt sigilate fiindca e vorba de un cadou pentru ziua de nastere a unui prieten. Agentii nu s-au lasat insa convinsi si l-au amendat pentru comert ilegal, desi se pare ca tanarul dormea la momentul descinmderii.

Ca urmare, studentul a contestat sanctiunea iar instanta i-a dat dreptate. "Agentul constatator a constatat prin propriile simturi doar existenta in camera 620 a celor doua sticle cu alcool si 10 pachete de tigari, nu si comercializarea lor, astfel incat procesul-verbal nu se bucura de prezumtia de legalitate si temeinicie. Asa fiind intimata trebuia sa faca dovada existentei faptei, iar referirea la existenta unor anunturi de vanzare postate de catre petent pe internet nu sunt in masura sa dovedeasca existenta faptei, cu atat mai mult cu cat nici nu s-a facut macar dovada existentei acestor anunturi", se arata in decizia instantei - facand referire la anuntul privind cartofii prajiti.

Politistii trebuie acum sa ii restituie bunurile confiscate tanarului, care a scapat si de amenda, si sa ii plateasca cheltuielile de judecata.