Un tanar din Africa de Sud se plange ca a fost violat timp de 3 zile de un grup de femei. Cum a scapat in final

Barbatul, in varsta de 23 de ani, sustine ca a ramas cu traume dupa ce a fost drogat, rapit si violat in repetate randuri de trei femei necunoscute. Totul ar fi inceput dupa ce a comandat un taxi in estul orasului Pretoria. Cand a urcat in masina, acolo se aflau deja cele 3 femei, care l-au injectat cu o substanta misterioasa, ce l-a facut sa isi piarda cunostinta.

A fost dus apoi intr-o incapere cu un pat, obligat sa consume bauturi energizante si violat vreme de 3 zile de rapitoare. Femeile l-au abandonat apoi, pe jumatate dezbracat, pe un teren viran la marginea orasului. Aici a fost gasit de un sofer care l-a dus la spital.

Politia investigheaza acum plangerea tanarului. Se estimeaza ca in Africa de Sud se inregistreaza anual peste jumatate de milion de violuri, iar in 20% din cazuri victimele sunt barbati.