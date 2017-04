Un taximetrist din capitala isi verifica comenzile pe telefon cu lupa. Imaginea a devenit virala

Fotografia, postata de Viorel Barbanoua, arata cum un taximetrist din capitala se uita in timpul cursei la telefonul mobil pe care primeste comenzile cu lupa. Atat lupa cat si telefonul sunt lipite cu banda adeziva.

In comentarii, oamenii sugereaza ca taximetristul, care pare a fi in varsta, si-ar fi uitat ochelarii acasa si a apelat la aceasta varianta - desi nu e clar desi ar fi avut o lupa in masina. Iar unii spun chiar ca omul ar putea sa vada foarte bine la distanta.

Autorul postarii spune insa ca soferul se uita din 30 in 30 de secunde, fiind practic un pericol in trafic.