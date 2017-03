Un turn gigant curbat in forma de U intors, numit "The Big Bend", va fi construit in New York. Va masura 1,22 kilometri

Aceasta intrebare nastrusnica a dat nastere unui proiect arhitectural neobisnuit. In New York va rasari in viitorul apropiat "The Big Bend", un gigant turn curbat in forma de U intors.

De la un capat la altul va masura 1,22 de kilometri. Daca ar fi intins complet, impunatorul turn subtire ar fi aproape dublu fata de cei mai inalti zgarie-nori din lume, inclusiv Burj Khalifa.

Noua cladire cu vedere spre Central Park va include un lift care se deplaseaza atat pe verticala cat si pe orizontala. Cu acest siretlic, arhitectii au ocolit legislatia care limiteaza inaltimea structurilor in Manhattan.