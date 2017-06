Visa sa devina cea mai grasa femeie din lume, insa vestea ca va deveni mama a facut-o pe o americanca sa se razgandeasca

Monica Riley este originara din statul american Texas si visa sa devina cea mai grasa femeie din lume. Tanara, care manca de 10.000 de calorii pe zi, a ajuns in scurt timp sa nu se mai poata ridica din pat.

Monica, in varsta de 28 de ani, a ajuns sa cantareasca 317 kg. Ambitia sa de-a deveni cea mai grasa femeie din lume este sustinuta de iubitul ei, Sid, care insista ca ea sa manance fara oprire.

Monica a luat decizia de a-si schimba stilul de viata si sa slabeasca, dupa ce a aflat ca este insarcinata.

Tanara a suferit doua avorturi, iar acum crede ca cea de-a treia sarcina va fi cu noroc. In numai 10 saptamani, Monica a reusit sa slabeasca 95 de kilograme.

"Ma gandesc ca greutatea mea mi-a afectat sarcinile anterioare. Nu exisra evidente medicale clare, insa sunt convinsa ca daca as fi fost mai sanatoasa, copilul meu ar fi fost mai puternic. Recunosc faptul ca obiceiurile mele alimentare erau teribile", sustine Monica.

Gandul ca va fi mama a ambitionat-o pe Monica sa renunte la visul de-a deveni cea mai grasa femeie din lume. In plus, Monica isi doreste sa fie o mama activa si implicata in viata copilului ei, tocmai de aceea a declarat "razboi" obezitatii.

"La un anumit moment din viata mea mi-am dorit sa devin cea mai grasa femeie din lume. Mi-am dorit sa fiu tintuita la pat si hranita fara incetare. Faptul ca sunt insarcinata m-a trezit la realitate", recunoaste Monica.

In prezent, Monica este insarcinata in 15 saptamani si duce o lupta apriga cu kilogramele.

"Vreau sa fiu in stare sa fiu activa pentru copilul meu. Vreau sa fiu capabila sa ma implic zi de zi in viata lui. Nu as putea face toate aceste lucruri, daca sunt imobilizata", marturiseste Monica.

Frica de-a nu pierde sarcina, o motiveaza zilnic pe Monica. "Nu vreau sa mai pierd alte sarcini si nu am realizat cat de periculos este sa fii insarcinata si sa ai greutatea mea. Vreau sa fiu suficient de sanatoasa pentru a putea da nastere unui copil", afirma viitoarea mama.

Chiar daca sarcina este cea mai importanta pentru ea, Monica se teme ca daca va slabi nu va fi la fel de atractiva pentru partenerul sau de viata, Sid.

"O parte din mine este foarte ingrijorata pentru ca daca voi slabi Sid isi va pierde interesul fata de mine. El este atras numai de femeile foarte grase si stiu ca iubeste modul in care aratam. Am vorbit cu el si mi-a spus ca ma va iubi indiferent de numarul de kilograme", marturiseste Monica.

Iubitul ei, Sid, a confirmat spusele femeii. "Eu nu sunt atras numai de corpul ei, ci de intreaga ei persoana... I-am spus ca si daca va fi slaba eu voi fi indragostit de ea", promite iubitul Monicai.