Voia sa profite de inocenta unei copile, insa politistii britanici l-au facut sa cada in genunchi - VIDEO

Praju Prasad, in varsta de 24 de ani, planuia sa se intalneasca cu o copila de numai 12 ani, dupa ce crezuse ca a cucerit-o prin intermediul retelelor de socializare, noteaza jurnalistii de la DailyMail.

Ceea ce nu stia barbatul este ca fetita cu care el se conversa era in realitate o femeie care opera sub acoperire.

Praju a purtat mai multe conversatii cu presupusa fetita de 12 ani.

Praju: "Buna, Julie! Ce planuri ai pentru seara asaa"Fata: "Cati ani ai si de unde estia"Praju: "Asteptam sa-mi raspunzi"Fata: "Vreau sa fiu sincera. Eu am 12 ani".Praju: "De unde estia Awww... tu ai numai 12 ani. Trimite-mi numarul tau de telefon"Fata: "Ce vom facea"Praju: "Hai sa ne luam o camera"Fata: "Ce inseamna astaa"Praju: "Ne vom distra"Fata: "Ce fel de distractiea"Praju: "Hai sa ne intalnim!"Fata: "Ce vrei sa spui prin distractie si undea"Praju: "Hai sa ne vedem, iubito"

Surpriza barbatului a fost spulberata de venirea fortelor de ordine, care au dispus imediat incatusara barbatului. Moment in care acesta este surprins in timp ce ii implora in genunchi sa-l ierte.

Politistii nu se lasa induplecati si ii repeta barbatului: "Esti aici pentru a intretine relatii intime cu o fata de 12 ani", in replica Praju el raspunde: "Va rog sa ma lasati in pace. Va rog, va implor. Va rog, va implor!"

In cele din urma, tanarul a primit o pedeapsa de 9 luni cu suspendare dupa ce a recunoscut ca a incercat sa se intalneasca cu minora. In plus, a mai primit o amenda in valoare de 140 de lire sterline.

Politistii britanici nu sunt incantati de decizia magistratiilor. "Daca acest om nu ar fi fost prins de noi, atunci ar fi putut chiar abuza un copil adevarat. Nu suntem multumiti de sentinta. Cred ca judecatorii trebuie sa fie mai duri, deoarece acest timp de infractiune trebuie lichidata inainte de a fi comise unele mai grave", sustine unul dintre politistii care s-a ocupat de caz.