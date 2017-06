Zbor cu emotii pentru 12 pasageri ai unui avion, dupa ce o bucata din aripa s-a rupt. Decizia luata de piloti

Avionul Thomas Cook avea ca destinatie Cuba, insa imediat dupa decolare pilotii s-au confruntat cu doua probleme grave. Intr-o prima faza au fost avertizati ca nu au suficient combustibil, dupa care aveau sa afle ca aeronava avea o problema si mai grava: una dintre aripile aeronavei a suferit pagube importante.

Starea tehnica defectuoasa a aeronavei, i-a fortat pe piloti sa se intoarca la Aeroportul din Machester de unde au decolat in urma cu o ora.

La bordul aeronavei se aflau 12 pasageri.

Can Thomas Cook guarantee their flights are safe when they are patching up the wing with metal tape? Not sure I will make it to Cuba. pic.twitter.com/8MPIvaiUnF