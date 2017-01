10 cladiri din Romania, incluse in cel mai prestigios concurs arhitectural din Europa. Cum arata casa cu etaj "transparent"

10 proiecte de la noi au fost nominalizate la cel mai prestigios concurs european in domeniu, un fel de "Cannes" al arhitectilor. Performanta este cu atat mai mare cu cat in urma cu 3 ani nici o cladire romaneasca nu s-a calificat in competitie iar acum se numara printre cele 40 care au intrat in lupta finala pentru premiul de 60.000 de euro.

356 de proiecte din toata Europa au fost inscrise la concursul de arhitectura contemporana, organizat de Comisia Europeana. Tocmai din acest motiv este o onoare ca 10 din cele 40 de proiecte nominalizate pentru marele premiu sunt din Romania.

Refugiul Caltun, construit in creierul muntilor Fagaras, se numara printre ele. Poate gazdui 19 persoane si 3 salvamontisti si este dotat cu un panou fotovoltaic. Toata cladirea modulara a fost carata pe munte cu un elicopter.

Marius Miclaus, arhitect: "A fost o echipa multidisciplinara de la pilotul cu pricina pana la inginerii care au trebuit sa calculeze vanturi de pana la 180 de kilometri la ora si incarcari de zapada de pana la doua tone pe metrul patrat "

Si doua case din Brasov au fost selectate la concurs. Una se afla pe coama unui deal si ofera o priveliste superba. A doua locuinta este situata in mijlocul orasului si iese in evidenta prin design.

Elementul de originalitate al acestei case este chiar ultimul etaj, construit integral din materiale transparente. Asta pentru ca proprietarul si-a dorit un spatiu vast, dar foarte bine luminat.

In municipiul Blaj, Palatul Cultural ridicat in anii 1930-1936, a fost transformat dintr-o ruina intr-o bijuterie arhitecturala. Distrus de un incendiu in urma cu 21 de ani, ansamblul multicultural nu isi ascunde trecutul.

Palatul, in care au fost investite 3,6 milioane de lei, va fi inaugurat in toamna acestui an. Si Piata Cetatii din Baia Mare, care a fost reabilitata cu 3 milioane de euro, a intrat in cursa pentru marele premiu de 60 de mii de euro.

Ildiko Mitru, arhitect: "Poti sa vezi vestigiile bisericii Sfantul Stefan, Sfanta Ecaterina, Sfantul Martin la umbra copacilor, aspect care atrage foarte multi turisti." Si Teatrul Independent Point din Capitala va fi analizat de juriul european.

Cladirea este structurata pe trei etaje. La parter e un club si o sala de expozitie, la etaj o cafenea-restaurant, iar la mansarda - sala de teatru. Andrei Morariu, actor, manager Teatrul Independent "Point":"Cerinta a fost de un spatiu cu un aer industrial, dar totusi sa functioneze ca si cafenea, restaurant, cu toate ca e un teatru e un model dupa un teatru independent din strainatate." Si o cladire de birouri din centrul Bucurestiului este printre proiectele nominalizate.