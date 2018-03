3 metode care iti topesc gheata groasa de pe parbriz in maxim 10 secunde - VIDEO

1. Incalzitorul lichidului de parbriz

Chiar daca ne uitam la calendar si a venit toamna, soferii din Romania inca se lupta cu iarna si cu inghetul. Majoritatea folosesc racleta de gheata pentru indepartarea ghetii de pe geamuri, insa exista si o alta solutie rapida, care nu necesita efort.

Cum ar fi sa scapi de gheata groasa in doar cateva secunde? La asta s-au gandit americanii de la AlphaTherm cand au dezvoltat un incalzitor pentru lichidul de parbriz care functioneaza astfel: pornesti motorul si in 30 de minute lichidul de parbriz atinge o temperatura de 65 de grade Celsius. Stropesti parbrizul cu lichidul cald, dai din stergatoare, dupa care in cateva secunde ai parbrizul curat. Cel putin, asa promit ei, scrie 4tuning.ro.

2. Parbrizul cu PETD si dezghetare instanta

Desi inca nu e intalnita la scara larga, tehnologia PETD exista si poate fi folosita oricand. Numele inseamna Pulse electro-thermal de-icer si foloseste o metoda electrica pentru dezghetarea instanta a parbrizului. Un parbriz cu PETD este realizat din 2 geamuri care la mijloc au o folie speciala care se incalzeste la 2-3 grade Celsius instantaneu, folosind o mare cantitate de curent.

In clipa in care parbrizul acoperit de gheata se incalzeste instantaneu, se formeaza o pelicula subtire de apa in urma topirii ghetii care se leaga de parbriz. Dupa care, din stergatoare, dispare tot stratul de gheata foarte repede.

3. Solutie facuta acasa din alcool sau sare

Daca metoda PETD pare cea mai rapida, cea mai ieftina metoda este urmatoarea: un amestec pulverizat pe parbriz pentru a topi gheata in cateva secunde. Acest amestec se face fie din sare amestecata cu apa, fie din alcool de frectie.

Mai precis, amestecam o treime apa cu doua treimi alcool medicinal sau mentolat Carmol, fie amestecam sare de bucatarie cu apa, dupa care punem mixtura intr-o sticla cu pulverizator. Metoda aceasta functioneaza bine insa ceva mai altfel: adica sa stropim parbrizul cand ajungem acasa, astfel incat peste noapte sa nu se formeze gheata. Dar si daca pulverizam peste gheata, aceasta se va topi in scurt timp.