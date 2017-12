A descoperit ca sotul o inseala cu ajutorul retelelor de socializare. Modul amuzant in care a aflat - FOTO

"Nu am sa vorbesc despre importanta de a sta loial intr-o relatie, chiar si daca nu mai exista sentimente, dar este de la sine inteles ca in timp ce esti cu cineva, ar trebui sa rezisti la alte atractii fizice. Daca vrei sa inseli, macar ai decenta ca iubita/iubitul tau sa nu afle de pe retele de socializare ce ai facut.", a declarat femeia inselata pentru Unilad, citat de protv.ro.

Cand a intrat pe un cont detinut de o anume Vlada Abramovich, a avut neplacuta surpiza de a vedea o poza postata de aceasta cu privelistea din dormitorul ei si al sotului sau. Socul pe care l-a avut cand a vazut aceasta poza, a facut-o sa procedeze intr-un mod amuzant si tipic generatiei de astazi. Sotia inselata a lasat un comentariu la postarea amantei:" Frumoasa priveliste din dormitorul sotului meu".





Desi au incercat sa nege aventura pe care au avut-o, lucrurile au fost destul de evidente. Amanta a spus intr-un final ca ea nu stia ca barbatul este insurat, iar Nazar Grynko, sotul inculpat, a spus ca "amanta lui", era de fapt iubita unui prieten, iar intr-o seara in timp ce si-a invitat amicii la el acasa, fata a dorit sa faca o poza din dormitor, deoarece privelistea era superba.

Dupa multe replici schimbate, adevarul a fost scos la inveala, sotul recunoscand intr-un final, ca a inselat-o, dar in acelasi timp sustinand ca el in continuare isi iubeste sotia si niciodata nu i-a fost infidel sentimental.

Abramovich, a decis sa divorteze de sotul ei dupa ce a aflat acest incident, si a spus ca este foarte fericita ca a reusit sa afle adevarul si a incetat sa mai traiasca in minciuna.

Este foarte greu in ziua de astazi sa mai inseli, de cand retelele de socializare sunt atat de in voga, iar oamenii devin din ce in ce mai pasionati de mediul virtual.



