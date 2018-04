A desfacut un iPhone X si a publicat filmarea pe YouTube! Imaginile care i-au uimit pe fani - VIDEO

Structura noului iPhone X seamana cu modelele anterioare si modul de dezmembrare este similar. Ecranul este desfacut prin partea dreapta.



Imediat sub ecran putem vedea cele doua baterii. Telefonul are bateria duala, Apple preferand aceasta varianta in locul unei singure baterii mai mari, ca sa aiba suficient loc pentru amplasarea altor componente, scriu cei de la GSM Arena.



De asemenea, unitatea centrala a telefonului este surprinzator de mica, avand in vedere performanta procesorului.