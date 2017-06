A fost dat startul expozitiei interactive „Micii Faraoni” la Shopping MallDova. Copiii au descifrat misterele Egiptului Antic - VIDEO

Echipa de ghizi i-a întâmpinat pe copii cu tururi distractive şi interactive a câte 45 de minute şi s-au aventurat împreună într-o călătorie în timp, unde au învăţat lucruri impresionante despre Egiptul Antic, faraoni şi piramide.

Bogdanka Adamu, Director „Heritage”: Scopul programului este de a-i face pe copii să-şi pună întrebări, să-şi dorească sa descopere lumea. Aflând despre Egiptul Antic ei se conectează la trecut. Şi asta înseamnă, de fapt, "Heritage" - copiii cunosc lumea, curiozitatea le este provocată prin activităţi de explorare. Astfel ei învăţa mai bine şi devin mai conştienţi despre ceea ce îi înconjoară.

Toţi copiii sunt aşteptaţi la expoziţia „Micii Faraoni”, unde ei vor descoperi lumea piramidelor, vor afla totul despre faraoni şi se vor distra de minune în acelaşi timp.

Oxana, mămică: „Eu sunt pasionată de Egiptul Antic şi cunosc foarte multe. Copilul meu a fost foarte entuziasmat şi încântat de tot ce a văzut aici.”

Ecaterina, mămică: „Pentru mine este foarte interesant. Fetiţa mea este încă foarte mică şi nu înţelege chiar totul, dar spiritul de aventură, vestimentaţia - e formidabil!”

Irina, mămică: „Copiii încep să cunoască istoria mai devreme şi ceva distractiv”.Alexandru, tătic: „Foarte original, pentru copii e foarte bine”.

Elena, mămică: E foarte educativ şi distractiv pentru copii, multă informaţie despre faraoni. Mi-a plăcut foarte tare. Sperăm că aşa expoziţii vor fi organizate mai des!”

Copii au fost implicaţi în multe activităţi care le-a stârnit curiozitatea. Ei au rămas entuziasmaţi de aventură.

„Noi am fost la cutia cu nisip şi am descoperit cioburi şi astfel am putut descoperi cheia încăperii cu comoara”

"Am studiat Egiptul Antic, am descifrat parole, am rezolvat nişte puzzle-uri”.

„Mie mi-a plăcut foarte tare când am discutat despre faraon şi am primit comorile”.

„Cel mai tare mi-a plăcut să descoperim ce putere aveau faraonii”.

Cea mai interactivă expoziţie a verii aşteaptă toţi copiii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani în incinta Centrului Comercial Shopping MallDova, în perioada 2-25 iunie. Intrarea este liberă.

*Acest articol este un produs comercial.