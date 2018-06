A fost desemnat cel mai urat caine din lume. Este vorba despre un buldog englez din Statele Unite - VIDEO

“Cel mai urat caine de pe intreaga planeta si din lume este desemnat Zha Zha.”

14 catei au concurat pentru a castiga titlul de cel mai hidos caine din lume. Mersul ciudat, privirea incrucisata, urechile si coada strambe sau blana ciufulita, au fost criteriile principale conform carora, participantii au fost jurizati. Zha Zha i-a cocerit pe jurati cu limba sa lunga care ii atarna mereu din gura.

PROPRIETARA: “I-am vazut poza si am decis ca trebuie neaparat sa o am. Am adoptat-o cred ca aproximativ 4 ani in urma.”

Desi a castigat titlul de cel mai urat catel din lume, proprietara sa spune ca o considera pe Zha Zha cea mai frumoasa.

PROPRIETARA: “Zha Zha este cel mai dragut catel pe care l-am intalnit. Noi avem grija de ea, asa ca i-am vopsit ghiarele cu roz, pentru ca sa fie si mai fumoasa.”

Pe langa titlu, Zha Zha a castigat mancare pentru un an inainte, o invitatie la un show televizat si o sedinta foto. Stapana acestuia s-a ales cu 1.500 de dolari. Concurenta a fost acerba.

“O prietena mi-a zis ca acesta este cel mai urat catel pe care l-a vazut, asa ca l-am inscris in concurs in gluma.”

Unii participanti la concurs, sunt deja adevarate vedete, care au aparut in filme, reclame sau afise.

“Catelul meu apare alaturi de Paris Hilton pe coperta revistei Life.”

Concursul american se afla la cea de-a 30-a editie.