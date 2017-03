A fost desemnata cea mai frumoasa studenta de la Academia de Studii Economice. Cum arata tanara de la marketing - VIDEO

Ala Neahina este studenta in anul II, la facultatea de Marketing si Logistica. Spune ca s-a asteptat sa castige. In afara de mult asteptata coronita, tanara a primit si o vacanta in Grecia, pentru 2 persoane.

Fiecare dintre studentele participante si-a dorit insa sa fie in locul ei, asa ca rezultatul le-a dezamagit pe unele.

"A castigat cea mai buna...”

"Este neasteptat...”



In total, 12 studente au luptat pentru marele titlu. Au avut de trecut 4 probe. La una dintre ele, tinerele, imbracate ca niste adevarate femei de afaceri, s-au miscat pe ritmuri moderne.



Mari emotii au fost la proba Business Case. Tinerele au prezentat business planuri pentru deschiderea unui restaurant. Pentru unii etapa a insemnat o adevarata provocare.

Iar la proba de talente, fetele au aratat tot ce au mai bun.

Nu a lipsit proba de defilare in rochii de mireasa. Concurente au reusit sa creeze o atmosfera de basm.

Totusi, multe studente au spus ca nu se grabesc sa imbrace din nou rochia de mireasa.





Proba de inteligenta a lipsit. Asa ca, studentele au rasuflat usurat.

"- Cine este ministrul Economiei? – Bună întrebare."

Concursul a ajuns la a XV-a editie si s-a desfasurat intr-un restaurant din capitala.