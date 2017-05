A fost filmat in timp ce juca Pokemon Go intr-o biserica din Rusia. Tanarul, condamnat la inchisoare: ar urma sa petreaca 3 ani si 5 luni dupa gratii - VIDEO

Ruslan Sokolovsky a fost retinut imediat ce a publicat pe internet filmuletul in care apare jucandu-se Pokemon Go, in biserica Tuturor Sfintilor, din orasul Ekaterinburg. Tanarul a fost invinuit pentru instigare la ura religioasa. Din filmulet se aude cum bloggerul face glume legate de religie. De exemplu, el a spus ca Isus este cel mai rar pokemon din lume si incearca de mult timp sa-l gaseasca, dar nu ii reuseste. Cel mai probabil, pentru ca el nici nu exista.