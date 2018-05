A fost nebunie pe scena de la Lisabona. In prima semifinala, artistii au incercat sa cucereasca juriul si publicul pentru a ajunge in marea finala - VIDEO

Publicul a explodat, cand in scena de la Eurovision a urcat interpreta Netta din Israel cu piesa sa neobisnuita. Melodia Toy, care contine un mesaj feminist puterinc, insotit de codcodaceli si un dans al gainei, conduce detasat atat in topul vizualizarilor, cat si in preferintele caselor de pariuri. In finala s-a calificat aseara si o alta favorita la premiul cel mare - interpreta din Estonia, cu melodia La Forza.

Plin de energie, reprezentantul Cehiei, asociat adesea cu Interpretul Justin Bieber, a incins atmosfera cu piesa Lie to me. O prestatie incendiara, care a creat furori pe scena a avut si trupa din Bulgaria.

In finala, pe scena vor urca si Austria, Cipru, Lituania, Albania, Finlanda si Irlanda. Se astepta ca si Grecia, dar si Belgia sa treaca de prima semifinala, dar nu a fost sa fie. Finalistii de aseara au fost votati in pondere egala de catre un juriu de specialitate si telespectatori. In a doua semifinala de maine va canta si trupa Doredos, care ne prezinta in acest an la concurs.

In scena va urca si reprezentanta Ruisie, care anul trecut nu a participat la Eurovision, din cauza tensiunilor diplomatice cu Ucraina. Australia, Danemarca, Norvegia, Romania, dar si alte 12 state, la fel sunt rivalele tarii noastre in a doua semifinala. Tarile calificate din start, asa numitele Big 5, sunt cele fondatoare: Germania, Italia, Marea Britanie, Franta si Spania.

Si bineinteles, Portugalia, castigatoarea de anul trecut si care gazduieste concursul de muzica. Finala Eurovision va avea loc pe 12mai. In 2017, Moldova a aratat cel mai bun rezultat de pana acum. Baietii de la Sun Stroke project s-au clasat pe locul trei, cu melodia Hey, mamma.