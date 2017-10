A fost nunta mare in capitala. Deputata Alina Zotea s-a maritat: invitatii au venit cu daruri patriotice, tinerii insuratei au dansat vals, iar mirele a cantat o piesa populara - VIDEO

Petrecerea organizata intr-un local de lux din capitala a inceput in jurul ore 18. In timp ce unii invitati au venit la nunta cu masini de lux.

Alti au ajuns cu autobuzul.

Printre ultimii a ajuns liderul PL Mihai Ghimpu. Afara, el a fost asteptat de mai multi colegi de partid, ca sa intre impreuna in sala de ceremonii.

Imbracat la patru ace, Mihai Ghimpu a venit la brat cu sotia sa Dina.

Mihai GHIMPU, LIDERUL PL: “Nu sunt politici trandafirii sunt cu ghimpi.Cati bani sunteti gata sa scoateti din buzunar? In euro in lei? In ruble. Fiecare cat ii perimite buzunarul.”

Cu masina lui Mihai Ghimpu a venit si fosta ministra a educatiei Corina Fusu.

Printre invitati a fost si fostul ministrul liberal al Mediului, Valeriu Munteanu, fostul ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc dar si fostul vicepremier Gheorge Brega.

Valeriu MUNTEANU: ” Carti avem pentru copii, pentru bucatarie. Ce autori sunt? Nu stiu nevasta mea le-a cumparat.”

Iurie CHIRINCIUC: “Ii aducem foaie turistica in luna de miere cu compania AirFairFrance pe insulele Cainare. Daca serios o echipa de fotbalisti.”

Pe langa buchetele de flori, unii invitati au venit cu daruri patriotice.

Ion NISTOR PURICE, MEMBRU PL: "Actul unirii si un tricolor. Flori va lua toata lumea, dar e un simbol mai special.”

Ulterior pe o retea de socializare a aparut si o poza. Doar ca drapelul statea invers.Nu doar cadourile au fost patriotice, dar si melodiile cantate la nunta. Una dintre ele a fost interpretata de mire.

Cat mirele a cantat ceilalti au dansat. Intr-un filmulet postat pe facebook se vad Gheorghe Brega, Mihai Ghimpu si Iurie Chirinciuc.

Tot pe facebook au aparut imagini si primul dans al mirilor. Cei doi au ales piesa “Barca pe valuri”.

Alina Zotea a fost ceruta in casatorie de catre iubitul ei, Vlad Durnea, anul trecut in ziua in care a implinit 30 de ani. Din 2015 Alina Zotea este deputat PL. Sotul ei este un om de afaceri. Anterior el a fost presedinte al organizatiei studentilor basarabeni din Romania.