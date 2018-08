A platit nota unui client la benzinarie si a devenit celebra. Cine era barbatul

Şi chiar a achitat cât datora clientul, care i s-a părut apoi cunoscut.

“M-a întrebat cum mă cheamă. “Ruth”, i-am răspuns, iar el s-a prezentat: “Ruth, eu sun Keith”. Atunci i-am zis: “Semeni cu Keith Urban, cred că mulţi îţi spun asta...”. “Păi chiar sunt Keith Urban”, a replicat el. Dar eu i-am răspuns: “Nu cred asta”.”

Femeia recunoaşte că nu s-a lăsat uşor convinsă. Ba chiar l-a luat la întrebări pe cântăreţ. Voia să ştie de ce este însoţit de o domnişoară, şi nu de soţia lui, actriţa Nicole Kidman.

“L-am luat la întrebări: “Pe bune? Chiar aşa? Atunci unde e Nicole? Şi cine e femeia cu care eşti?” Şi nu eram deloc amabilă.

Dar el mi-a răspuns: “E sora mea, poţi s-o întrebi”. Atunci i-am zis: ”În regulă. Nu cred că ea vă minţii o femeie în vârstă”.”

Doamna generoasă a remarcat, apoi, ca prin preajma sunt şi gărzile de corp ale cântăreţului. Atunci s-a convins că a plătit pentru o vedetă.

“M-am cam fâstâcit, atunci, dar el a fost binevoitor.”

Keith Urban, povesteşte doamna Reed, a pus o banconta de cinci dolari, adică suma pe care o datora la benzinărie, într-o cutie pentru donaţii. Şi a aceptat bucuros să se fotografieze cu generosul lui sponsor.

În urmă cu câţiva ani, Ruth Reed a decis, de Revelion, să facă săptămânal o faptă bună. Mai precis, şi-a propus să achite cumpărăturile unui străin, pe care îl considera mai strâmtorat - de obicei, la supermarketul la care obişnuieşte să meargă. Însă zilele trecute s-a grăbit să ajute pe cineva la o benzinărie.

