A vrut sa-si impresioneze prietenii, dar a pierdut controlul volanului. Ce a urmat pentru soferul masinii bavareze - VIDEO

431 de cai putere in standard si 450 de cai putere pentru versiunea Competition. Sunt cele doua configuratii diferite pe care BMW le pune la dispozitia clientilor celui mai nou M4 Cabrio din istoria companiei bavareze, scrie 4tuning.ro.

In functie de acest detaliu, dar si de tipul cutiei de viteze - manuala sau automata, difera si performantele in linie dreapta. De exemplu, modelul de top are nevoie de numai 4.3 secunde pentru sprintul 0 - 100 km/h.

Asadar, noul M4 Cabrio nu este genul automobil pe care sa il subestimezi. O simpla greseala si decapotabila cu tractiune spate a bavarezilor de la BMW te arunca, in secunda urmatoare, in afara carosabilului.

De aceasta avea sa se convinga si soferul urmatorului exemplar inmatriculat pe Olanda. Care nu s-a lasat descurajat de avariile caroseriei in doua portiere: a scos banda adeziva si a inceput sa repare vehiculul.

Vezi aici momentul: