Acelasi om, aceleasi cuvinte. Discursul lui Vladimir Putin cu cateva zile inainte de prezindentiale in 2000 si in 2018 - VIDEO

Vladimir Putin a castigat pentru a patra oara alegerile in Rusia, asa cum era de asteptat. Cu o prezenta la urne fara precedent, rusii i-au acordat 76 la suta din voturi si l-au facut presedinte pana in 2024. Pe locul doi, la mare distanta, s-a clasat comunistul Pavel Grudinin, care a declarat ca scrutinul a fost fraudat.

Dupa anuntarea primelor rezultate, Vladimir Putin si-a revendicat victoria in Piata Rosie, aplaudat furtunos de sustinatorii sai. Rezultatele reprezinta o premiera pentru Vladimir Putin in privinta anvergurii sustinerii sale. Potrivit rezultatelor preliminare, aproape 55,5 milioane de alegatori au votat pentru presedintele in exercitiu.

Vladimir Putin a dominat scena politica din Rusia in ultimii 18 anii. Fost ofiter KGB si fost director al FSB, Putin a ajuns in fruntea Kremlinului pentru prima data in anul 2000 si din nou patru ani mai tarziu. Nu a candidat in 2008, fiindu-i interzis prin Constitutie sa detina mai mult de doua mandate consecutive. A facut o rocada cu Medvedev si in 2012, a castigat un nou mandat de sase ani. Acum ar urma sa conduca Rusia pana in 2024, cand va avea 72 de ani. Astfel, Putin este cel mai longeviv lider rus, dupa Stalin.