Am dat startul verii astronomice la Summer Party! Acum este momentul sa investesti in frumusete si sanatate, pentru un look estival de milioane - VIDEO

In nuante de galben, portocaliu si rosu aprins, invitatii de la petrecere au afisat nu doar tinute frumoase, dar si zambete radiante. Sachin SACHDEV, director clinica "Dentino": "Deja avem multi pacienti cu invisaligne in Moldova, care au finisat tratamentul, mai ales din domeniul fashion, televiziune si din alte sfere, care vor sa aiba un zambet frumos, dar care nu vor sa stie nimeni despre asta, fara bracket dentar, astfel invisaligne ne ajuta foarte mult!".

Si pentru ca vara trebuie sa acordam o atentie sporita tenului, Clinica de Medicina Estetica si Chirurgie "Alter Med" a venit la Summer Party cu o procedura de top. Veronica VIZDOAGA, director medical "Alter Med": "Suntem o clinica polivalenta de frumusete care acorda tot spectrul larg ce tine de frumusete si intinerire. Procedura de top in clinica ramane a fi implantele mamare. Deci toate fetele se pregatesc pentru plaja sa arate bine si toate apeleaza la implanturi mamare sa-si faca sani mai voluptosi si mai frumosi.”.

Creativa si originala, cand e vorba de orice suprafata, compania "Lux Construct" ne-a atras atentia inca o data ca detaliile fac diferenta. Stefan BOTEZATU , director "Lux Construct": "Lux Construct este o companie care contribuie foarte mult la decorul atat exterior, cat si interior. Plus la aceasta venim cu piatra decorativa, care adauga un plus de imagine. Vrem sa depasim, sa aducem un plus de imagine, sa nu repetam ceea ce este da sa-i dam o alta imagine.”.

Invitatii au debordat de energie, iar cei mai activi au plecat acasa cu premii, oferite de clubul de fitness "NeoGym". Neonelia GUTU, fondatoarea clubului sportiv "NeoGym": "Transmit la toata lumea ca sportul este viata, ca sportul este tinerete si dispozitie buna, fericirea sa-i zic asa!".

Perfecte.md a dat o petrecere luminoasa in cea mai lunga zi de vara. Imbracati in culorile soarelui, invitatii au petrecut cum nu se poate mai bine:





*Fotografii realizate de Kreyon.