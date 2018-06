Ambele sunt limuzine de lux cu motoare uriase sub capota. Acest test de acceleratie poate avea un singur castigator. Cine este acesta - VIDEO

Pana la lansarea noului S8, aflat momentan in teste, cea mai puternica versiune a limuzinei din Ingolstadt ramane S8-ul Plus din iteratia trecuta. Sub capota, unitatea V8 biturbo de 4.0 litri dezvolta 613 cai putere si 698 Nm cuplu, suficient pentru a ajunge la 100 de km/h in 3.8 secunde, scrie 4tuning.ro.

De cealalta parte, BMW-ul M760Li xDrive dispune de un agregat V12 twin-turbo de 6.2 litri care livreaza ambelor punti 609 cai putere si 800 Nm cuplu. Cu pedala de acceleratie la podea, actul vitezometrului ajunge la 100 de km/h in 3.9 secunde si continua pana la 305 km/h cu pachetul M Driver.