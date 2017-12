Ana Munteanu a trecut cu brio de semifinala concursului Vocea Romaniei. Moldoveanca a demonstrat ca merita sa castige o suta de mii de euro. Cum a evoluat tanara - VIDEO

A fost o lupta apriga aseara la Vocea Romaniei. Opt concurenti au facut furori in semifinala concursului. Antrenorii au avut grija ca piesele alese sa ii reprezinte in totalitate pe participanti, iar publicul a fost cel care a ales finalistii. Printre norocosi este si moldoveanca Ana Munteanu, care are toate sansele sa castige o suta de mii de euro.